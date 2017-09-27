(Görüntülü Haber) Trump: Askeri seçenek Kuzey Kore için çok yıkıcı olur

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 27 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD\'nin Kuzey Kore\'ye karşı askeri seçeneği tercih etmeyi istemediğini ancak buna mecbur kalırsa sonucun Kuzey Kore için çok yıkıcı olacağını söyledi. ABD\'yi ziyaret eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Beyaz Saray\'da ortak basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, \"Kuzey Kore Dışişleri Bakanı sizin kendilerine savaş ilan ettiğinizi söyledi. Uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçaklarını vurmakla ya da hedef almakla tehdit etti, tepkiniz nedir?\" sorusuna verdiği yanıtta, \"İkinci seçenek için ama tercih edilmeyen seçenek için tamamıyla hazırlıklıyız. Bu seçeneği uygularsak, size şunu söyleyebilirim ki Kuzey Kore için çok yıkıcı olur. Bunun adı askeri seçenektir mecbur kalırsak uygularız. Bu da Kuzey Kore için yıkıcı olur\" dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'un çok kötü davrandığını, asla söylenmemesi gereken sözler söylediğini ifade eden Trump, \"Biz de bunlara karşılık veriyoruz. Bizim yaptıklarımız bir karşılık, durup dururken olan bir şey değil\" diye konuştu. Kuzey Kore sorununun yıllar önce çözülmüş olması gereken bir sorun olarak değerlendiren Trump, \"O zaman çok daha kolay çözülebilirdi. Geçmiş yönetimler, birçok yönetim bize enkaz bıraktı. Ama ben bu sorunu halledeceğim. Kuzey Kore ile ilgili ne olacağını göreceğiz\" dedi. İspanya\'nın terörle mücadelede ABD ile yakın iş birliği içinde olması nedeniyle Başbakan Rajoy\'a teşekkür eden Trump, \"Kuzey Koreli büyükelçiyi sınır dışı kararı verdiği ve vahşi Kuzey Kore rejimini izole etme çabalarımızda yanımızda durduğu için İspanya\'ya teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. Kuzey Kore\'nin nükleer programının tüm dünyayı tehdit ettiğini dile getiren Trump, bu ülkenin nükleer silahlardan bütünüyle arındırılması çabalarına tüm devletlerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kore ticaretini sınırlandırdığı için Çin\'i de kutlayan Trump, \"Özellikle Kuzey Kore ile tüm bankacılık işlemlerini sona erdirdiği için Çin\'i alkışlıyorum\" dedi. Trump, İspanya\'nın Katalonya bölgesinin bağımsızlık için referandum girişimi ile ilgili bir soruya da \"İspanya büyük bir ülke ve bu ülke birleşik kalmalı. Orada bir sürecin geliştiğini görüyoruz ama aslında bu yüzyıllardır süregelen bir durum. Eğer Katalonya\'da bir oylama yapılırsa sonucun ne olacağını kimse bilemez. Kendi adıma konuşacak olursam İspanya\'nın birleşik kalmayı sürdürmesini görmek isterim. Katalonyalılar ülkelerini seviyorlar, İspanya\'yı seviyorlar. İspanya\'ya son derece saygı duyan bir ABD Başkanı olarak Katalonyalıların İspanya ile kalacaklarını düşünüyorum, kalmamak aptalca olur. Büyük, çok güzel ve uzun tarihi olan bir ülkeden bahsediyoruz\" karşılığını verdi. Trump, Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncularının, Amerikan ulusal marşı sırasında diz çökmelerinin ülkeye, bayrağa ve ulusal marşa saygısızlık olduğunu da söyledi ve \'NFL bu uygulamayı yasaklamalı\' dedi.