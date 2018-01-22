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(Görüntülü Haber) Tribünde kalp krizi geçiren taraftar, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan futbol maçını tribünde izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kulüp yöneticileri ve bir grup taraftarın da katıldığı cenaz

22 Ocak 2018 20:05

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan futbol maçını tribünde izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kulüp yöneticileri ve bir grup taraftarın da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, dün sahasında Trabzonspor\'la karşılaştı. Zaman zaman saha içi ve tribünlerin gerginleştiği maçın ilk yarasında, Güney Tribün\'de karşılaşmayı izleyen maliyeden yeni emekli Şakir Aydın, kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hacıveyis Camii\'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Atiker Konyaspor 2\'nci Başkanı Zekeriya Mızırak, Asbaşkan Mehmet Günbaş, yönetim kurulu üyesi Mustafa Gökhan Erkan, kulüp genel müdürü Bahri Bıçakcı ile taraftar katıldı. Şakir Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı\'na defnedildi.

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