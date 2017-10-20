(Görüntülü Haber) Trenin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de trenin çarptığı alkollü olduğu belirtilen 73 yaşındaki Mustafa Özyürek, ağır yaralandı.



Olay, bugün saat 19.00 sıralararında kent merkezinde Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi\'nden Yozgat’ın Yerköy İlcesi\'ne giden yük treni, bir grup arkadaşıyla alkol aldıktan sonra raylara çıkan Mustafa Özyürek\'e çarptı. Kazada, Özyürek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Özyürek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.