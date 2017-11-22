(Görüntülü Haber) Tramvay raydan çıktı, seferler 2 saat durdu

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kent içi yolcu taşıyan tramvay, Büyükşehir Belediyesi yakında raydan çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar başladı. Otogar- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampusu seferini yapan tramvay, Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Bankası arasında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Olayda, tramvay içerisindeki yolculara bir şey olmazken, Otogar- SSK ve Otogar ESOGÜ taramvay seferleri karşılıklı olarak durdu. Tramvay yolcuları belediye otobüsleriyle taşındı. Büyükşehir Belediyesi ESTRAM ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından tramvay tekrar raylara oturturdu ve seferlere başlandı.