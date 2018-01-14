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(Görüntülü Haber) Traktörün altında kalıp, öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Duman (62), römorkuna saman balyası yüklediği traktörünün hareket etmesi sonucu, arka lastiğin altında kalıp yaşamını yitirdi

14 Ocak 2018 02:23

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Duman (62), römorkuna saman balyası yüklediği traktörünün hareket etmesi sonucu, arka lastiğin altında kalıp yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında 500 Evler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'ta meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Duman\'ın saman balyası yüklediği 42 E 0246 plakalı traktörü, aniden hareket etti. Traktörün çarptığı Duman, yere düştü, arka lastik üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Duman\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Duman\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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