(Görüntülü Haber) Traktörle tur otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, kavşakta tur otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli-Pamukkale karayolu Irlıganlı kavşağında meydana geldi. Pamukkale\'den Denizli yönüne giderken kavşaktan dönüş yapmak isteyen 53 yaşındaki Gülnaz Gürel yönetimindeki 20 ES 588 plakalı traktör, aynı yöne giden 45 yaşındaki Ayhan Uç yönetimindeki 07 NUC 98 plakalı tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü refüje çıkarken, traktör ise ikiye ayrıldı. Kazada, traktör sürücüsü Gürel ve otobüs şoförü Uç yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.