(Görüntülü Haber) Trafo merkezinde patlama: 1 işçi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (TREDAŞ) trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada elektrik şartelinin patlaması sonucu Emre Örpek (24) yaralandı.



Olay, bu akşam saatlerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi 2\'inci blok mevkiindeki yüksek gerilim hattının geçtiği TREDAŞ\'a ait trafo merkezinde meydana geldi. Görevlilerin çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik şarteli henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alevlerin yükselmesi üzerine işçilerden Emre Örpek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Örpek\'i Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, olayla yerinde soruşturma başlattı.