T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trafikten men edilen kamyonla kaza yaptı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da, Mehmet Erciyes'in kullandığı plakasız kamyon ile Yaşar Özer yönetimindeki TIR'ın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi

23 Şubat 2018 13:52

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, Mehmet Erciyes\'in kullandığı plakasız kamyon ile Yaşar Özer yönetimindeki TIR\'ın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. İncelemede, kamyonun daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. Burdur-Tefenni Karayolu\'nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Erciyes yönetimindeki plakasız kamyon ile Tefenni istikametine seyreden Yaşar Özer\'in kullandığı 07 P 6275 plakalı TIR çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada, TIR çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Mehmet Erciyes\'in kullandığı kamyonun daha önce trafikten çekilen 42 YZ 510 plakalı araç olduğunu belirledi. Sürücüye 1.002 TL ceza yazılırken kamyon trafik otoparkına çekildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDUR Mehmet ErciyesYaşarTIRBurdurTefenni KarayoluMehmet ErciyesTefenniSürücülerinOlayYZSürücüyeTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24