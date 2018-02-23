(Görüntülü Haber) Trafikten men edilen kamyonla kaza yaptı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, Mehmet Erciyes\'in kullandığı plakasız kamyon ile Yaşar Özer yönetimindeki TIR\'ın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. İncelemede, kamyonun daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. Burdur-Tefenni Karayolu\'nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Erciyes yönetimindeki plakasız kamyon ile Tefenni istikametine seyreden Yaşar Özer\'in kullandığı 07 P 6275 plakalı TIR çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada, TIR çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Mehmet Erciyes\'in kullandığı kamyonun daha önce trafikten çekilen 42 YZ 510 plakalı araç olduğunu belirledi. Sürücüye 1.002 TL ceza yazılırken kamyon trafik otoparkına çekildi.