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(Görüntülü Haber) Trafikte 'ezseydin bari' kavgası

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA Avcılar'da tek yönlü yolda yürüyen bir grup, iddiaya göre hızla giden bir otomobilin şoförüne "Ezseydin bari" diye çıkışınca aralarında tartışma ve kavga çıktı

16 Ekim 2017 12:34

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA Avcılar\'da tek yönlü yolda yürüyen bir grup, iddiaya göre hızla giden bir otomobilin şoförüne \"Ezseydin bari\" diye çıkışınca aralarında tartışma ve kavga çıktı. Merkez Mahallesi\'ndeki Talimhane Caddesi\'nde yürüyen aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişi bir otomobilin hızla geldiğini görünce kenara çekilirken, \"Ezseydin bari\" diye çıkıştı. Bunun üzerine sürücü sinirlenerek yolda yürüyenlere kızarak iddiaya göre küfretti. Yayalar da karşılık verince tartışma başladı. Trafik akışı dururken, araçta bulunanların da dışarı çıkması ile bir anda tartışma alevlendi. Cep telefonu ile görüntülenen olayda çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iki grup arasındaki tansiyonu yükselen tartışmayı sürdürürken zaman zaman yumruklaşma ve itiş- kakış görüldü. Esnafın devreye girmesi ile yaklaşık 5 dakika süren tartışma ve kavga sona ererken taraflar ayrıldı, trafik de normale döndü.

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