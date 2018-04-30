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(Görüntülü Haber) Trafik tartışmasında, kadın sopayla saldırdı

İZMİR,(DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, yakınının ettiği kavgaya dahil olup karşıdaki otomobil sürücüsünün kafasına, eline geçirdiği ahşap sopayla vurdu

30 Nisan 2018 20:40

İZMİR,(DHA) İzmir\'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, yakınının ettiği kavgaya dahil olup karşıdaki otomobil sürücüsünün kafasına, eline geçirdiği ahşap sopayla vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaldedildi. Olay, dün gündüz saatlerinde Bozyaka semtindeki Çalıkuşu Mahallesi\'nde meydana geldi. Park halindeki iki otomobil sürücüsü arasında trafik yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki kişinin birbirlerine yumruklarla saldırdığı sırada olayın yaşandığı sıcak bölgeye gelen bir kadın eline geçirdiği ahşap sopayla karşıdaki sürücünün kafasına vurdu. O anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılırken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Yaralanıp hastaneye giden otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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