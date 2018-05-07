(Görüntülü Haber) Trafik polislerine eşlik eden öğrencilerden denetim

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, Trafik Haftası dolayısıyla öğrenciler, araçları durdurarak, sürücülerin ehliyetlerini ve ruhsatlarını kontrol etti. Zonguldak\'ta, Trafik Haftası kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencileri, trafik ekiplerine eşlik etti. Öğrenciler, polislerle birlikte kent merkezinde denetimlere katıldı. Araçları durduran öğrenciler, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isterken, emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da kontrol etti. Öğrenciler, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler verdi. Polis aracıyla caddede devriye gezen öğrenciler, hatalı park eden sürücülerin araçlarının plakalarını anons etti. Öğrenciler, polislerle yaptıkları denetimlerde eğlenceli zaman geçirdi.