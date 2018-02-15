(Görüntülü Haber) Trafik magandası TIR sürücüsü, aracındaki 'Aslan Ağzı' figürü sayesinde yakalandı

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da iddiaya göre, trafikte başkasına yapılan selektörü kendisine anlayıp, TIR\'ı ile otomobile kasıtlı olarak çarpıp, 3 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Oruç Karağlı (32), TIR\'ın kapısına yapıştırdığı \'aslan ağzı\' figürü sayesinde yakalandı. Olaydan sonra İzmir\'e gidip TIR\'ın tamiratını yaptırdığı ortaya çıkan Karağlı, ilk ifadesinde, Bir anlık sinir krizi geçirip, şuurumu kaybetmişim. dedi. Olay, geçen 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk ilçesi Beyşehir Çevre Yolu\'ndaki Genç Osman Caddesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. İddiaya göre, yolun karşısında bulunan otomobilin, arkadaşının otomobili olduğunu fark ederek selektör yaparak selam vermek istedi. İddiaya göre, selektör yaptığı aracın yanındaki plakasız TIR\'ın çekicisinin sürücüsü, araçtan inip Neden bana selektör yapıyorsun dedi. Dönmez de, kendisine değil, yanındaki otomobile yaptığını söyledi. Bu sırada Dönmez\'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Ancak öfkeli sürücü TIR\'ına binip Dönmez\'in otomobiline çarptı. Ardından tekrar gelip ikinci kez çarptı. Sürüklenen araçta arkasındaki 2 otomobile çarptı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüleri ve yaralılar, TIR sürücüsünden şikayetçi oldu. \'ASLAN AĞZI\' FİGÜRÜ ELE VERDİ Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Görgü tanıklarının, TIR\'ın sürücü kapısına yapıştırılan \'aslan ağzı\' figürü olduğunu belirtmesi üzerine polis, TIR ve kamyon garajında bu figürlü aracı aradı. Yapılan araştırmada \'aslan ağzı\' figürünün Oruç Karağlı\'ya ait 35 AH 6508 plakalı TIR\'da yapıştırılmış olduğunu saptadı. Polis, bu kez plakasını belirlediği TIR\'ın yerini tespit etmek için yaklaşık 300 kamera görüntüsünü tek tek inceleyip, aracın İzmir\'e gittiğini belirledi. \'BİR ANLIK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM\' Polis, sürücü Oruç Karağlı\'yı İzmir\'de yakaladı. Polisteki ilk ifadesinde olay anında araçta 6 yaşındaki oğlu ve eşinin bulunduğunu belirten Oruç Karağlı\'nın, Pazara doğru giderken karşı yönden tanımadığım bir otomobilden selektör yapıldı. Daha sonra el kol hareketleri yaptılar. Sonra konuşmak için aracımdan inerek otomobilin yanına gittim. Otomobildekiler selektörü ve el hareketlerini bana karşı yapmadıklarını, söyledi. Bende arabada eşim var, sizin yaptığınız yanlış, dedim. Daha sonra aracıma binmek üzereyken arkamdan küfür ettiler. Bu küfürlerin eşimin yanında yapılması sinirlerimi bozdu. Bir anlık sinir krizi geçirip, şuurumu kaybetmişim. TIR\'ı aracın üzerine sürdüm ve olay yerinden kaçtım. dediği öğrenildi. ARACININ TANINMAMASI İÇİN DEĞİŞİKLİKLER YAPMIŞ Oruç Karağlı\'nın kaza sırasında kırılan tamponunu, İzmir\'de değiştirdiği belirlendi. Aracın tanınmaması içinde ön cama yapıştırılmış olan şeridi söküp, yan camlara oğlunun fotoğraflarını ile kapılara nakliye firmasının ismini yapıştırdığı görüldü. Karağlı\'nın TIR\'ın, olay günü plakasız olmasının nedeni olarak, daha önce kaza yaptığı ve o gün aracına yeni tamirden aldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Oruç Karağlı, polisteki sorgusunun ardından \'Kasten yaralama ve Genel güvenliğin tehlikeye sokulması\' suçlarından adliyeye sevk edildi.