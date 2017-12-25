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(Görüntülü Haber) Trafik magandası köprüden böyle geçti

İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler

25 Aralık 2017 14:14

İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler... Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden geçen sürücünün yanındaki kişiye çektirip paylaştığı görüntü izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve kısa süre önce paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına basıyor. Diğer eliyle direksiyonu tutan sürücü yanındaki kişiye \"köprüyü de çek\" diyerek sesleniyor. Müziğin son ses açık olduğu araç, köprüde avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam ediyor.

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