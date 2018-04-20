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(Görüntülü Haber) Trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Davut CAN - İZMİR, (DHA) İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı gün ve mevkiide yaklaşık 1 saat arayla meydana gelen ve otomobilin çarptığı 2 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazaları, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

20 Nisan 2018 20:14

Davut CAN - İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Konak ilçesinde, aynı gün ve mevkiide yaklaşık 1 saat arayla meydana gelen ve otomobilin çarptığı 2 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazaları, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen 13 Nisan\'da, Konak Tramvayı nedeniyle yapılan yeni trafik güzergahı düzenlemesi kapsamında bir süredir Alsancak\'tan Konak yönüne tek yön olarak kullanılan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, kendilerine otomobil çarpan 2 kişinin yaşadığı kaza anları, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İlk kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Elinde poşet olan 55 yaşındaki Neriman Güler, kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isterken, o sırada caddede ilerleyen otomobilin çarpmasıyla, savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Güler, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi ve bacaklarından ameliyat geçirdi. İkinci kaza ise, bundan bir saat sonra yine aynı mevkiide meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 25-30 yaşlarında bir genç, otomobilin çarpması üzerine taklalar atarak yolun kenarındaki trafik babalarının üzerine düştü. Çevredekilerin, taklalar atarak savrulan gencin yardımına koştuğu anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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