(Görüntülü Haber) Trafiğin renkli yüzü kadın şoförler

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli 38 kadın şoför, belediye otobüsünün kaptan koltuğuna oturup binlerce yolcu taşıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde kalkıp Makine İkmal Şube Müdürlüğü\'ne giden kadınlar, erkek meslektaşları gibi kullanacakları hattaki otobüsü devralıyor. Güzergahları üzerinde ilerleyip duraklardan yolcu toplayan kadın şoförler, yoğun trafikte toplu taşıma hizmeti sunuyor. Saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, erkek meslektaşlarına parmak ısırtıyor. Kimi şoförler otobüsünü evi gibi titizlikle temizlerken, kimi şoförler de makyaj yapmak için artık cep aynası değil dikiz aynasını kullanıyor. Diğer sürücüler ve yolcular tarafından zaman zaman şaşkınlıkla izlenen kadın şoförler, en büyük desteği yine hemcinsleri olan yolculardan görüyor. İSTEDİKTEN SONRA UÇAK BİLE KULLANIRIZ 17 yıldır araç kullanan ve 3,5 yıldır da belediye otobüsü kaptanlığı yapan Hüsniye Kurt (47), \"Kolay ve zor yanları var bu mesleğin. Bazen tepkilerle karşılaşıyoruz kadın olduğumuz için. Ama olumlu tepkiler aldığımız anlar daha fazla. Hemcinslerimiz bize gıpta ile bakıyor. \'Elinin hamuru ile niye direksiyon başına geçtin\' diyen de var, \'Helal olsun sana\' diyen de. Bu güçlü irade ve azim meselesi. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İstedikten sonra uçak bile kullanırız, ki kullanan kadın arkadaşlarımız var. Kadınlar amaçlarına ulaşmak için mücadele etsinler. Biz bunu başardık ve tüm kadınlara tavsiye ediyoruz. Çoğu yolcular otobüs şoförlerinin tamamının kadın olmasını bile istiyor\" dedi. ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ 4 yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapan Güner Menekşe ise \"Erkekler kadın sürücüleri otobüs yada küçük arabada görünce farklı tepkiler veriyor. Zaman zaman zorlanıyoruz. Otobüs şoförlüğü kesinlikle kadınların da yapabileceği bir iş. Kadınlar isterse her işi başarabilirler. Bu işin zor yanları trafikte erkeklerin yol vermemesi, küfürlü hareketleri, üzerimize araç sürmesi. Güzel yanı ise kendimizi daha özgür, mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Yolculardan güzel tepkiler alıyoruz. kadınlar, eğer istediğiniz herhangi bir meslek varsa sadece erkekler yapabilir diye düşünmeyin. Siz de istedikten sonra her işi başarabilirsiniz\" diye konuştu.