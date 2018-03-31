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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor'u İstanbul'da taraftarı karşıladı

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi

31 Mart 2018 19:53

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul\'a geldi. Saat 13.00\'te Trabzon\'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul\'a gelen Bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen Bordo-mavili taraftarlar, futbolcuların takım otobüsüne bindiği sırada sevgi gösterilerinde bulundular. Trabzonspor\'un İstanbul\'a getirdiği kadroda şu isimler bulunuyor; \"Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N\'Doye ve Burak.\"

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