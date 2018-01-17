(Görüntülü Haber) Trabzonsporlu taraftarlar ‘şike anıtı'nı tanıttı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPORLU taraftarlar, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırlamakta oldukları şike anıtının tanıtımını yaptı. 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinin ardından Trabzonsporlu taraftarların tepkisi devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar tarafından oluşturulan şike anıtı platformu, maliyeti yaklaşık 95 bin liraya mal olması planlanan şike anıtının tanıtımı için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Şike anıtı platformu adına konuşma yapan Halit Şahin, şike anıtının üç metre çapında, iki metre yüksekliğinde, mermer bir platform üzerine kurulacağını, önünde Trabzonspor logosunun yer alacağını ve şike anıtının bulunduğu mermer kaidenin üzerinde 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer alacağını söyledi. 2010-11 sezonunda yaşanan sürecin halen daha sona ermediğini ifade eden Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Hepinizin bildiği gibi taraftarı olduğumuz Trabzonspor bir 2010-2011 sezonu yaşadı ve bu sezon halen daha sona ermedi. Yaşanan haksızlıklar ve yaşatılan mağduriyetlerin hepsinin farkındayız. Bu farkındalık sebebiyle şehrimizde yıllar önce bir \'Şike Anıtı\' veya \'Temiz Futbol Anıtı\' gündemi oluştu. Bu gündemi Trabzon\'a biz yeni bir gündem maddesi olarak sunmadık. Ancak bu anıt bugüne kadar yapılamadı. Bunun neden gerçekleştirilemediğiyle ilgilenmiyoruz. Herhangi bir polemik ile eksenimizi kaydırmak istemiyoruz.” ORİJİNAL KUPANIN 3 KAT BÜYÜK HALİ OLACAK Kupanın orjinalinin 3 kat büyüklüğünde olacağını belirten Şahin, şöyle devam etti: “Üç metre çapında, iki metre yüksekliğinde mermer bir platform olacak. Bu platformun önünde Trabzonspor logosu, arka tarafından şampiyon olan kadromuzun görselleri ve isimleri bulunacak. Sol ve sağ tarafında Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Hazreti Ali\'nin adaletsizlikle alakalı sözleri ve CAS kararından bir madde yer alacaktır. Ayrıca vefat eden taraftarlarımızın isimleri bulunacak. Mermer kaidenin üzerinde 7 adet çocuk figürü heykelleri olacak. Bu çocukları hepsinin ellerinin üzerinde orijinal kupanın 3 kat büyütülmüş hali yer alacaktır.” ‘TRABZONSPOR’UN DİK DURUŞUNU SERGİLEYECEK’ Şike anıtının Trabzonspor\'un dik duruşunu sergileyecek bir eser olacağını kaydeden Şahin, şunları dedi: “Bu anıt umutları, yarınları, mutlulukları çalınan çocukları temsil ediyor. Bizim çocuklarımız illa ki bu kupayı veya başka şampiyonlukları görecek. Ama bu anıtın üzerinde bu kupayı asla göremeyecek olan şehit olmuş, hayata gözlerini kapatmış çocuklarımız var. Şehit olan Eren Bülbül, 1996\'da vefat eden Mümin Aydın ve 2017\'de kaybettiğimiz Kemal Onur Sevinç var. Bu çocuklar Trabzonspor\'un şampiyonluğunu göremediler. Ancak onlar sonsuza kadar bu anıt ile birlikte bu kupayı ellerinin üzerinde tutacaklar. Hayatta olan çocuklarımıza haksızlık ve adaletsizliğe karşı sessiz kalınmayacağını gösterecek olan bir sembol ile Trabzonspor\'un dik duruşunu sergileyecek bir eserdir Şike Anıtı. Bu eser burada bulunan kimselerin değildir. Şike Anıtı sevinçleri çalınan çocuklarımızındır.” MALİYETİ 95 BİN LİRA Şike Anıtı\'nın maliyetinin sadece taraftarlardan karşılanacağını vurgulayan Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İmece usulü ile yapılan bir eser olacak. Bu anıtın birçok parçası hediye edilmiştir. Kalan maliyeti yaklaşık 95 bin TL olacaktır. Şu ana kadar 55 Bin TL toplanmış ve ilgili yerlere ödemeler yapılmıştır. Tüm bunlar kayıt altındadır. Taraftarlarımız bu anıta katkı sunmaya devam etmektedirler. Anıtın nerede yapılacağına dair merakla beklenen bir husus var. Bu konuda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Trabzon\'da hiç kimseden olumsuz bir geri dönüş almadık. Gerek belediye başkanları gerek Trabzonspor Kulübü gerekse de Trabzonspor Divan Başkanlığı Şike Anıtı\'na olumlu yaklaşmışlardır. Biz taraftarlar olarak kulübümüze bu anıtı hediye ediyoruz. Yer konusunda karar verecek olan Trabzonspor Yönetim Kurulu ve şehri yönetenlerdir. Şu ana kadar somut bir cevap alamadık. Şike Anıtı\'nın yeri kesinleşince kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.”