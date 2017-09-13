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(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 19

13 Eylül 2017 02:56

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün saat 19.00\'da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından fartlex ve dar alanda oyun oynandı. Sakatlığı bulunan Durica\'nın yanı sıra Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak ve Dame N\'Doye antrenmana katılmadı. Bordo mavililer, yarın saat 11.00 ve 19.00\'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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