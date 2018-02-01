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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da 'komando' antrenmanı

TOLGA SAĞLAM - SELÇUK BAŞAR / TRABZON,(DHA)SÜPER Lig'in 20'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bugün saat 11

01 Şubat 2018 16:30

TOLGA SAĞLAM - SELÇUK BAŞAR / TRABZON,(DHA)SÜPER Lig\'in 20\'nci haftasında sahasında Göztepe\'yi konuk edecek olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa ve Uğur katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Castillo ile Novak ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, bu çalışmalar sırasında futbolcuların yerde süründükten sonra gol atmaya çalışması, \'Komando\' antrenmanı şeklinde yorumlandı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek. KAMİL AHMET\'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Trabzonspor\'un savunma oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi\'ye, antrenman sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında kendisi için hazırlanan pastayı kesen Kamil Ahmet, daha sonra Olcay\'ın ikram ettiği ilk dilimi yedi. Bu sırada Durica, pastayı eliyle alarak Kamil Ahmet’in yüzüne sürerken, futbolcular neşeli anlar yaşadı.

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