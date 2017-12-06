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(Görüntülü Haber) Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Tolga SAĞLAM,Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 11

06 Aralık 2017 16:27

Tolga SAĞLAM,Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Durica katılmadı. Kucka, N’Doye ve Uğur salonda çalışırken, Antalyaspor maçında sağ ayağına darbe alan Okay Yokuşlu ise doktor kontrolünde saha kenarında yürüyüş yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmalarla devam edecek. ANTRENMANA ZİYARET Antrenmanı bir grup otizmli öğrenci de ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çekildi.

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