(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçında Burak Yılmaz\'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği yönündeki iddialarının görüldüğü gibi olmadığını belirtti, \"Olay görüldüğü gibi değil. Burak geldi, \'bir an önce oyuncu almamız gerekiyor\' dedi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır\" dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında pazartesi günü Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, bordo-mavili kulübün yeni yönetimine başarılar dileyerek, \"Trabzonspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Trabzonspor\'u ileriye getirecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hepsi deneyimli burada görev yapmış kişiler. Başkanımız sporun içinde olan biri. Hem tecrübe hem de bilgileriyle Trabzonspor\'a çok faydaları olacaktır\" diye konuştu. \"OSMANLISPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ\" Kayserispor ile oynadıkları maçın devre arasında yaptıkları konuşmalar ve taktik değişikliklerle ikinci yarıda mükemmel bir oyun ortaya koyarak sonuca gittiklerini ifade eden Çalımbay, önlerinde Osmanlıspor maçının olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Bu maç iki takım içinde çok önemli. Bizim yerimizi tam sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçtan iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor. Biz takım olarak çok iyi mücadele etmeliyiz. Osmanlıspor, Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele etti. Ligin sonu yaklaşıyor, maçların telafisi yok. Kayserispor maçının ikinci yarısı gibi oynayıp, hatta üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu yaparsak maçtan istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz.\" \"SOSA 1 HAFTA DİNLENEBİLİR\" Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Çalımbay, şöyle devam etti: \"Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, sakatlığı bulunan Batuhan\'ın da durumu belli değil. Sosa\'nın da problemi çıktı, yarın karar vereceğiz. Belki 1 hafta dinlendirebiliriz. Durica ile Bero hazır, kadroya alacağız. Burak\'ın hastalığı var. Takımdan ayrı çalışacak ama maçta yüzde 99 hazır hale gelecek.\" \"BURAK, OYUNCU DEĞİŞTİRİN DİYECEK KARAKTERDE BİRİ DEĞİL\" Çalımbay, Kayserispor maçında Burak Yılmaz\'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği yönündeki iddialara yönelik bir soru üzerine şunları dedi: \"Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Benim kendi yapım, karakterim, kişiliğim öyle şeye izin vermez. Burak\'ta gelip arkadaşlarına müdahale edip onu değiştirin, bunu değiştirin diyecek karakterde biri değil ve bundan kendisi üzülür. Oradaki olay, bizim oyuna alacağımız Uğur\'un bir problemi çıktı, oynatmadık. Normalde bizim bundan önceki maçlarda kötü oynamadı. O gün bir karar verdik. Kayserispor karşısında iki tane Okay ya da Uğur gibi oyuncuyla değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor diye düşündük. Deplasmanda oynasak Okay-Uğur olabilir. Uğur ile konuştuk, problemi vardı, Mustafa\'ya dedim. O arada sakatlanan Onazi\'den haber bekliyoruz. O ara Uğur\'u hazır görmediğim için Burak geldi, \'bir an önce oyuncu almamız gerekiyor\' dedi. Uğur\'a bir daha \'oynayabilecek misin\' dedim, oynarım dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır. Olay bu.\" \"YÖNETİMİN KARARINA KARIŞAMAYIZ\" Çalımbay, eski kulüp başkanı Muharrem Usta\'nın bazı oyuncuların 15 milyon Euro değerinde satılması taahhüdü konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu: \"Rıza hocanın mukavelesi bitiyor deniliyor. Ben sadece 6 maçı düşünüyorum. 6 kritik maç var. Bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Mukavele olmuş, olmamış sorun yok. Benim için en önemli şey 6 maç. Benim bütün oyunculara ihtiyacım var. Yöneticilerin farklı düşünceleri vardır. Yönetimin alacağı karar karışamayız. Şu anda ligimiz devam ediyor. Maçlarımız kolay değil. Osmanlı, Sivas, Antalya, Kasımpaşa maçları kolay değil. Mücadele etmezseniz kazanmanız zor, pişman olursunuz. Bunlar beni aşan yönetimin konusu. Yeni yönetimin farklı düşünceleri olacaktır.\" \"HİÇBİR OYUNCUYA ART NİYETLİ OLMAM\" İşine saygısının sonsuz olduğunu ve hiçbir arkadaşına kötü niyetli davranmayacağını söyleyen Çalımbay, şöyle devam etti: \"Hiçbir futbolcuya art niyetli olmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da, art niyetli olmam. Benim ne oyuncularla ne de kimseyle problemim yok. Benim oyuncularıma saygım sonsuzdur. Kendi aramızda o bu olabilir, abartılıp gündeme gelecek konuşulacak şeyler değil. Her zaman gittiğimiz bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz.\" \"BEYAZ SAYFA BIRAKIR İŞİMİZE BAKARIZ\" Trabzonspor\'un geleceği için ligde kalan 6 maçın önemli olduğunu belirten Çalımbay, \"Benim futbolcularımla hiçbir zaman problemim olmaz, onların problemi olur. O da oynayamadıkları için. Yedek kaldığı zaman kızar, küser o yönden sıkıntı olabilir. Öbür türlü kişiliğime uymaz. Futbolcularla benim arama öyle şeyler sokulmasın. Bütün arkadaşlarımı seviyorum, haksızlık yapma durumum yok. Ben futbolu çok seviyorum. Ne kazandıysam futbol sayesinde kazandım. Futbola minnettarım, ihanet etmem. Bizim takımımız iyi takım, iyi arkadaşlığımız var. Biz de kesinlikle bir yanlış olmaz. Biz burada beyaz sayfa bırakır, işimize bakarız\" diyerek açıklamalarını tamamladı.