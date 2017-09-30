(Görüntülü Haber) Trabzonspor tam kadro İstanbul’a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45\'te özel uçakla İstanbul’a hareket etti.
Trabzonspor’un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Kucka, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Burak, Rodallega, N’doye ve Burak olmak üzere toplam 27 oyuncu yer aldı.