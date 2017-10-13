(Görüntülü Haber) Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 8’nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise taktik çalışmalarına yer verildi.



Sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi antrenmana katılmadı. Okay Yokuşlu’nun ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi. Ayrıca özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz da takımla çalışmalara katıldı.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.