(Görüntülü Haber) Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 18.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan Onur Recep Kıvrak da yer aldı.





Trabzonspor, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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