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(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17

10 Nisan 2018 22:46

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00\'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynanırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenmana izinli olan Uğur, Burak ve Okay\'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Batuhan katılmadı. Durica ise takımdan ayrı çalıştı. ESTEBAN DÖNDÜ Bu arada sağ ayak baş parmağı kırılan ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Esteban Alvarado da tedavisinin tamamlanmasının ardından takıma katıldı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarına sarılarak hasret gideren Esteban, çalışmalara da başladı. ESTEBAN VE KUCKA SAÇ SİTİLLERİNİ DEĞİŞTİRDİ Öte yandan Trabzonspor\'da orta saha oyuncusu Juraj Kucka ile kaleci Esteban saç sitillerini değiştiler. Esteban saçlarını uzatırken, Kucka ise saç rengini değiştirerek beyaza boyattı. İkilinin tarz değişikliği takım arkadaşlarının da ilgisini çekti. Bordo-mavililer yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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