(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban ile Durica’nın yanı sıra hafif sakatlıkları olduğu belirtilen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Uğur katılmadı. Bero, Castillo ile Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.



Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.