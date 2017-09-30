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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 7

30 Eylül 2017 20:45

Trabzonspor, Süper Lig\'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul\'a geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul\'a hareket etti.

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na gelen Bordo-mavili takım, daha sonra kendileri için tahsis edilen otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti.

Bu arada arka adalesinde çekme olan Burak Yılmaz da kafilede yer alırken, bu futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

 

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