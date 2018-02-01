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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün 18

01 Şubat 2018 00:00

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 20’nci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top çalışması ve koşu yapıldı. Son bölümde ise gruplar halinde turnuva düzenlendi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Mustafa Akbaş ile soğuk algınlığı geçiren kaptan Onur Recep Kıvrak katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Kucka, Castillo ve Filip Novak ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Antrenmanımızı izlemeye gelen bir grup taraftar ise futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak destek verdi.

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