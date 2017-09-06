(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına saat 18.30\'da yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla birlikte çalışmalar yapıldı. Milli oyuncular Onazi, Durica, Kucka, Abdurrahim, Uğurcan ve Burak antrenmanda yer almadı. A Milli takım kampından dönen Okay ile Yusuf Yazıcı ise antrenmana katıldı.