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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Göztepe maçının ardından Süper Lig’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı

06 Şubat 2018 19:11

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Göztepe maçının ardından Süper Lig’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular rejerenasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve bireysel beceri antrenmanları gerçekleştirdi. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Esteban, Mustafa Akbaş, Uğur, N’Doye ve Rodallega katılmadı. Antrenmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

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