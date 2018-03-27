(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise üç grup halinde turnuva maçları yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica\'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ve Filip Novak katılmadı. Matus Bero ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı.

ANTRENMANA ZİYARET

Bu arada antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler.

Öte yandan Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.