T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Süper Lig?in 26?ncı haftasında pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11

15 Mart 2018 19:14

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)
TRABZONSPOR, Süper Lig?in 26?ncı haftasında pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00?de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Bero, Castillo, Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş katılmadı. Antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı görüldü.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR Süper LigEvkur Yeni MalatyasporMehmet Ali Yılmaz TesisleriRızaEsteban Durica Bero Castillo Kamil AhmetMustafa AkbaşAntrenmandaSonBordomavililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24