T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)   Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 18

17 Ekim 2017 23:01

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)


 

Trabzonspor, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 18.00\'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla birlikte yarı sahada oyun oynandı. Kucka ile Burak salonda çalışırken, Onazi ise salonda yaptığı çalışmaların ardından sahada düz koşu gerçekleştirdi.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA   Trabzonspor Süper LigEvkur Yeni MalatyasporMehmet Ali Yılmaz Tesisleri Altyapı KoordinatörüDerelioğluKuckaBurakOnaziBordo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24