(Görüntülü Haber) Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yönetimi kongreye gitmeye davet etti

Sürmen: \"Sorunları birlikte değerlendirmeliyiz\"

\"Galatasaray maçı sonrası kongre kararı almalı\"

Hacıosmanoğlu: \"Muharrem Usta başkan olmasa üniversite kuramazdı\"

\"Takımı 6 gol yiyen başkan, İngiltere\'de kendi işleri peşinde koşuyor





Trabzonspor Olağan Divan Kurulu\'nda Divan Başkanı Ali Sürmen, yönetimin Galatasaray maçının ardından seçimli olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Divan Genel Kurulu\'nda kulübün borcu ise 777 milyon 616 bin 540 TL olarak açıklandı.



Trabzonspor\'un 40\'ıncı Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans salonunda gerçekleştirildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta\'nın katılmadığı ve yoğun katılımın gerçekleştiği genel kurula, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, eski başkanlardan Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Özkan Sümer ve İbrahim Hacıosmanoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ve delegeler katıldı.



SÜRMEN: \"SORUNLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRMELİYİZ\"



Açılış konuşmasını yapan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sorunları beraber değerlendirmeleri gerektiklerini belirterek, şunları söyledi:



\"Bir sorun varsa bunu birlikte çözmeliyiz. Bir sorun yoksa engel olmamalıyız. Sadece yönetimsel bakarsak herkes geçmişte bir hata yapmış olabilir ama kurumsal olarak bakarsak ilgili herkes nerede hata yapıyoruz diye burada konuşmamız gerekiyor. Biz divan kurulu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak Trabzonspor kulübünün basın merkezinin divan kurulunun faaliyetlerini yayınlamama gibi bir hadsizliği olamaz. Tüzük komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor inşallah oradan kulübümüze layık bir tüzük çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın her alanda Trabzonspor\'un hakkını savunduğunu ve çocuklarına da bordo-mavili forma giydirerek bunu net bir şekilde gösteriyor. Çocukları Trabzonspor forması ile geziyorken biz onu Trabzonspor\'un çıkarları için yeterince değerlendiremiyorsak ve bunu kendimiz için siyasi bir rant olarak hayal ediyorsak, elbette ki bakanlarımızdan ve milletvekillerimizden bir duruş ve yanlış gidişe tepki bekleme nedenlerimiz vardır. Çünkü onların amacı kulübe katkı sağlamaktır, kulübü yönetenlere değil. Bu konuda hassas olunması gerekiyor.\"



\"YÖNETİMİ SEÇİMLİ KONGREYE GİTMELERİ KONUSUNDA UYARDIK\"



Sürmen, geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantının ardından yönetim kuruluna seçimli genel kurula gitmesini tavsiye ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



\"Bu konuda taktir yönetimin. Ancak niye gitmediniz diye de hesap sormayız. Bugün bir kriz var mı yok mu? Yönetim bunu düşünecek. Yok diyorsa bir sorun yok zaten. Lakin benim dinlediklerim, bana ulaşanlar ve bugün ki genel kurula ilgi bir sıkıntının olduğunun işaretidir. Ancak bundan daha da kötü bir işaret var. Oda kulübün puan durumundaki yeridir. Bu iyi bir konum deniliyorsa, bunca harcamaya ve emeğe rağmen buna normal deniliyorsa bu da yönetimin taktiridir. Mevcut yönetimin bize bir şey söylenmedi deme hakkı şuan için yoktur. Yönetim kurulu 14 kişidir, birde başkan var toplam 15 kişi. Medeni kanunun 84. Maddesine göre yönetimin yarısından bir fazlası kalana kadar yönetim görevine devam eder. Yani 9\'un altına bu sayı düşerse, denetleme kurulu bir rapor tutar ve bize iletirse gerekeni yaparak, geçici yönetim kurulu atayabiliriz.\"



\"GALATASARAY MAÇI SONRASI KONGRE KARARI ALMALI\"



Divan Başkanı Sürmen, yönetimin Galatasaray maçı sonrası kongre kararı alması gerektiğini ifade ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



\"Şu anda yönetimin bırak sayısalı, moral ve motivasyon olarak yeterliliği var mı? Bakın değerli yöneticiler bu sayılara dikkat edin bu sayılara dikkat etmezseniz Allah korusun bu kulüp geçmişte yaşandığı gibi mahkeme kapılarına düşer. Biz, \'Üç kişi ile de yönetiriz\' diyemezsiniz. Öyle bir sayı mı var? Tüzükte net bir şekilde belirtilmiştir, yönetim sayısal aşağı düşer ve yönetim gereğini yapmazsa, denetleme kurulundan da bize bu konuda gereğinin yapılması için bir talep gelirse divan başkanlık kurulu olarak tüzükteki gerekli maddeleri kullanacağımızdan haberiniz olsun. Ama bunlara gerek yok, başarılı olun da biz sizi omuzlarımızda taşıyalım. Ama kişiler beklentilerle, \'Ben süremi dolduracağım\' diyerek inatlaşmanın hiçbir faydası yok. Galatasaray maçını kazansak bile, yönetime sesleniyorum; \'O akşam bir seçimli olağanüstü genel kurul kararı alın\' ve camia rahatlasın. Süremi dolduracağım konusunda ısrar yanlış olur. Ayrıca Başkan Muharrem Usta\'nın katılmaması sağlık mazereti yoksa hiç hoş değil.\"



YÖNETİM FAALİYET RAPORUNU OKUMADI



Divan Başkanı Ali Sürmen\'in konuşmasının ardından, genel kurulun gündem maddeleri gereği mevcut yönetim kurulunun sunması gereken faaliyet raporu okunmadı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, bundan önceki üç divan genel kurulunda da faaliyet raporu okunmadığını belirterek, \"Biz bundan önceki divan kurullarının hepsine başkanla birlikte katıldık. Onlarda faaliyet raporu okunmadı. Bizde bu konuda hazırlık yapmadık. Daha sonra hazırlık yaparak divan üyelerine ileteceğiz\" dedi.



KULÜBÜN BORCU 777 MİLYON 616 BİN 540 LİRA



Trabzonspor Denetleme Kurulu, kulübün gelir gider tablosuyla ilgili olarak raporunu açıkladı. Kulübün üye sayısının 26 bin 305 kişi olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:



\"463 yeni üye kaydı yapılmıştır. Ayrıca kulüp bünyesinde, idari personel 229, A takım teknik kadro 6, 1461 teknik kadro 4, alt yapı teknik kadro 29, amatör branşlar teknik kadro 13 olmak üzere 281 personel çalışmaktadır. Kulübün 01.01.2016-31.08.2017 tarihleri arasındaki gelirleri toplam 232 milyon 899 bin 627 TL\'dir. Aynı dönem içerisindeki toplam gider ise 263 milyon 960 bin 509 TL\'dir. Kulübün ayrıca Kısa vadeli banka borçları 195 milyon 594 bin 042 TL, uzun vadeli banka borçları ise 313 milyon 324 bin 290 TL\'dir. Gerçekleşen gelir ve giderler sonunda oluşan mali tablolara göre kısa vadeli borçlar toplamı 474 milyon 429 bin 479 TL, uzun vadeli borçlar toplamı ise 411 milyon 587 bin 316 TL olmuştur. Buna göre brüt borç toplamı 886 milyon 016 bin 794 TL\'dir. Kulüp gelirleri bu rakamdan düşüldüğünde ise 31.08.2017 tarihi itibariyle net borç toplamı; 777 milyon 616 bin 540 TL.\"



SÜMER, TRANSFER POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ



Divan genel kurulunda söz olan eski başkanlardan Özkan Sümer, Trabzonspor\'un en büyük ihtiyacının akıl olduğunu, ancak kulüp olarak bundan uzaklaştıklarını belirtti. Sümer, \"Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yedek kulübesinde 7 yabancı oyuncusu bulunan bir takımın, transfer politikasının doğru olduğu konuşulabilir mi? Bizim kulüp olarak en büyük ihtiyacımız akıldır ama biz aklı dışlamış durumdayız. Hatta buna ihtiyaç duymadık. Bizim yaşadığımız sorunlar gücümüzün yetersizliğinden değil, gücümüzü kullanma noktasındaki isteksizlikten kaynaklanıyor\" diye konuştu.



HACISALİHOĞLU: \"EKİCİ TRANSFERİNDEN HANİ KARLI ÇIKACAKTIK?\"



Bordo-mavili kulübün eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu ise Fenerbahçe\'ye transferi gerçekleşen Mehmet Ekici konusuna vurgu yaparak, \"Hani biz bu konudan karlı çıkacaktık ve oyuncuya ders verip yollayacaktık. Görüyorum ki, dersi biz aldık. Ayrıca 1461 Trabzon\'un gözünüz önünde erimesine, küme düşmesine nasıl vicdanınız rahat oluyor. Burak, Sosa ve Kucka\'nın kulüplerine yaptığımız hesaplara göre 60 milyon Euro ödendi. Hani batıyorduk? Biz tatil yapsın diye oyuncu almadık. Şu an öyle bir lüksümüz yok, olmamalı\" ifadelerini kullandı.



HACIOSMANOĞLU: \"MUHARREM USTA BAŞKAN OLMASA ÜNİVERSİTE KURAMAZDI\"



Trabzonspor Eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu, eleştirmek için genel kurula katılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Yaklaşık bir hafta önce sahada kötü giden bir Trabzonspor vardı. Çok ağır eleştiriler vardı. Bende başkana destek mesajı yayınladım, aslında benden çok beklenen bir şey değildi. Zor günlerde kulübe hizmet eden insanların zayıf kalmamaları gerekir. Keşke başkan burada konuşsaydı, bizde cevap verseydik. Trabzonspor başkanı olarak 3 sezon 2.5 yıl çok zor şartlarda çalıştık. Trabzonspor\'un boynunun çok şükür büktürmedim. Gelinen noktada Trabzonspor başkanlık makamını işgal eden başkan Muharrem Usta\'nın 1.5 yıl geçmesine rağmen hala beni ve başkanlık makamımı eleştirmeye çalışmasına açıklık getireceğim. Biz göreve geldiğimizde asla mali durum kötü edebiyatı yapmadık. İlk başta biz kulübü işler hale getirdik. Kulübe geldiğimizde hiçbir geliri yoktu, tüm gelirler banka tedbiri altındaydı. Bunları düzelttik. Bulunduğumuz iki sezonda Avrupa kupalarında gruplardan çıktık. Bunlar olurken de arkada en ağır muhalefetle karşı karşıya kaldık. 2015-16 sezonunda çok iyi başladık, operasyonlara uğradık. Özellikle de FETÖ terör örgütü tarafından operasyona uğradık ve savcılık soruşturması da devam ediyor bu konuda. Bizim dönemimizde alınan Mbia\'nın satışından kulüp 6 milyon Euro kazandı ancak bunun 2 milyon Euro\'su menajerlere ödendi. Mehmet Ekici gibi bir oyuncuyu da bedava kaybettik. Yusuf ve Abdülkadir\'i mi satarak bu borcu kapatacaksınız? Benim dönemimde maaşlar tıkır tıkır ödendi, siz emektarların maaşlarını ödemiyorsunuz. Bizim dönemimizde kayyum atana kadar maaş sıkıntısı hiç olmadı. Bizim dönemimizde takım ne 6 yedi, ne 7 yedi, ne de 3-0\'dan maç kaybetti. Şimdi borçlar milyarlara dayandı ama kulübün oyuncu değeri de azaldı. Bir daha Trabzonspor kulübü başkanlığına gelirsem Kartal\'daki araziyi kulübümüz bünyesine alacağım. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, eğer kulüp başkanı olmasaydı İstinye Üniversitesi\'ni kuramazdı. Onu kurdun ama Kartal\'daki araziyi neden alamadın? Ben Trabzonspor için 10 tane dairemi sattım.\"



TAKIMI 6 GOL YİYEN BAŞKAN İNGİLTERE\'DE KENDİ İŞLERİ PEŞİNDE KOŞUYOR



Muharrem Usta\'nın takımın Akhisarspor\'dan 6 gol yediği maç esnasında yurt dışında kendi işlerini takip etmesini de eleştiren Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:



\"Trabzonspor başkanısın, takım 5-6 yiyor, sen İngiltere\'de kendi işlerin peşinde koşuyorsun. Bu mu Trabzonspor sevdası? Televizyonda kulübü, \'190 milyon Euro ile aldım ve borcu 10 milyon Euro artırdım\' diyor. Bu kadar yalan olmaz. Madem biz 200 milyon borcu sakladık ve açıklamadık, niye savcılığa gitmiyorsun. Biz Sadri Şener\'i İçişleri Bakanlığı\'nın hazırladığı dosya ile mahkemeye verdik, niye o davayı geri çekiyorsun? Niye şike mücadelesinde gereken mücadeleyi vermiyorsunuz? Ben Muharrem Usta\'ya, \'Sadri Şener davasını geri çekersen ve şike mücadelesinde gerekeni yapmazsan seninle uğraşırım\' demiştim. Şimdi biz kulübün 200 milyon borcunu sakladıysak, bu genel müdürünü, muhasebe müdürünü, denetleme kurulunu sahte bilanço ortaya koyduğu yönünde mahkemeye vermezsen, cenabı Allah nasip ederde o koltuğa oturduğumda Sadri Şener dosyasıyla birlikte sizi savcılığa vereceğim. Eğer mülkü amir tarafından Galatasaray maçına gelmemeniz size söylendiyse mülkü amir tarafından ve siz bu maça gelmezseniz, istifa etmeniz en doğrusu olur. İnşallah Galatasaray maçını kazanırız ve kalan yönetici arkadaşlar birbirlerine kenetlenerek belki bu sene olmaz ama seneye şampiyonluğa oynar.\"



ÇUBUKÇU: \"TRABZONSPOR SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLMEZ ELEŞTİRİLERİNE KATILIYORUM\"



Divan kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, \"Burada herkes gerçekten Trabzonsporluluğun önemini en üst düzeyde hissederek burada bulunuyor. Fabrika ayarlarına biraz dönmemiz gerekiyor. Ben burada söylenenlere yürekten inanıyorum. Belki yönetimde az sayıda kaldık ama ben herkesi bir yönetici olarak görüyorum. Tüzük tadilatı için gerekli toplantıları yapıyoruz. Trabzonspor, Trabzon\'dan veya İstanbul\'dan yönetilebilir ama sosyal medya üzerinden yönetilemeyeceğine katılıyorum. Trabzonspor\'un taşınması gibi bir durum asla söz konusu değil\" diyerek açıklamalarını tamamladı.