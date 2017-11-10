(Görüntülü Haber) Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Antalya’nın Serik İlçesi’nde kamp yapan Trabzonspor akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.



Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Serik’e bağlı Belek turizm merkezinde kampa giren Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman takım halinde yapılan koşunun ardından ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.



Antalya kampının ilk gününde sakatlanan Volkan Şen de idmana katılarak takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Milli takım kampından sakat dönen Slovak futbolcu Kucka da antrenmana katıldığı ancak tek başına kısa bir çalışma yaptı.



Antrenmana milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica yer almadı. Sakatlıkları süren Mustafa Akbaş ve Onazi antrenmana katılmadı.



Antrenmanı Teknik Direktör Rıza Çalımbay\'ın kızı Ayça, damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti. Çalımbay, antrenman öncesinde torunuyla bir süre ilgilendi. Antrenman sırasında Mila saha içerisinde topla oynadı.



Trabzonspor yarın sabah ve akşam antrenmanıyla kampı sürdürecek.