(Görüntülü Haber) Trabzonspor Başkanı Usta: "Kaybederken kazandık"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un 72’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, yarışta yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Usta, “Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli” dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Profesör Doktor Osman Turan Kongre Merkezi\'nde yapılan 72’nci Olağan Genel Kurula, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeler katıldı. YÖNETİM İBRA EDİLDİ Genel kurul, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in divan kurulu başkanlığına seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin, Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerin mali ve idari denetime tabi tutulduğunu hatırlatarak, kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 TL olduğunu açıkladı. İdari ve mali raporlarının görüşülmesi, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. MUHARREM USTA: “TEMEL SORUNUMUZ İSTİKRAR” Genel kurulda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da bordo-mavili kulübün milyonlara hayat verdiğini, temel sorunun ise istikrar olduğunu belirterek, \"Trabzonspor, bize hepimize milyonlara hayat verdi. Trabzonspor milyonların mutluluğu ya da üzüntüsünün kaynağı oldu. Onunla mutlu oluyoruz, üzülüyoruz. Kötü gününde çekilmez bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İyi olduğunda da hep birlikte mutlu oluyoruz. Temel sorunumuz belli ki istikrar. Hem mali hem sportif anlamda kulübümüz iyi pozisyonda olsa ve bunu uzun süre sağlıklı şekilde devam ettirebilirse büyük oranda hepimiz daha çok mutlu olacağız. Geldiğimiz günden beri daha önceki yönetimler gibi bizlerde çok ama çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama daha önceki yönetimlerde olduğu gibi bizde de bu işe soyunmanın böyle bir süreci yaşamasında bir bilinci var. Yönetenler herkesten daha çok taşın altına elini koymak zorunda” dedi. \"EKONOMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADIKÇA BAŞARI OLMAYACAK\" Kulübün 770 milyon TL\'lik bir net borcunun olduğunu ifade eden Usta, şunları söyledi: “İnşallah hep birlikte kulübe sahip çıkarak burada daha iyi olabilecek pozisyonları hep birlikte görürüz. Şundan hepimiz emin olsun istiyorum ki, Trabzonspor’u yönetenler ekonomik olarak kulübü sürdürebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklar. Tabi ki her birimizin milyonlarca Trabzonspor taraftarına tarihte vereceği bir hesap var. Bu hesap her ne pahasına olursa olsun yönetenleri ömürlerince bağlayacak. Biz de bu bilinçle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bir önceki döneme bakıldığında finansal olarak daha iyi noktadayız. Umarım bir sonraki genel kurulda yapmayı düşündüğümüz ama henüz gerçekleştiremediğimiz projelerle daha da iyi finansallarla burada birlikte oluruz.” \"80 MİLYON BORCU TAKASLA KAPATTIK\" Trabzonspor’un İstanbul Kartal’da hazineden kiraladıkları iki parselin bulunduğunu da kaydeden Usta, “Biri akaryakıt parseli 2.5 dönüm. Diğeri ticaret konut tarzı 13.5 dönem. Akaryakıtla ilgili daha önceki dönemlerde Trabzonspor Opet’ten sözleşme gereği kasasına yaklaşık 10 milyon dolar para koymuştu. Ayrıca oradaki benzin istasyonun işletilmesi için de 4 milyon dolar olmak üzere 14 milyon dolar Trabzonspor anlaşmalarla kasasına koymuştu. O günün şartlarında o günün yönetimleri kaynak yaratmak için uğraş verdiler. Bence Trabzonspor kulübü için olağanüstü bir iş çıkardılar. Ancak oradaki istasyonun ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle evet kulüp için iyi iş yaptık, 14 milyon dolar kasaya koyduk ama muhataplarımız burayı işletemediler. Bunun için kulübe dava açtılar. Dava sonucunda 10 milyon dolar alınmış Opet davayı kazandı ve 13 milyon dolar artı yapmış olduğu masraflar faizlerle birlikte çok ciddi bir borç rakamıyla karşı karşıya kaldık. Sadece Opet’ten kaynaklanan 13 milyon dolar ve üzerinde borçlar bilançomuzda yoktu. Şimdi büyük sorunla karşı karşıyayız. Faizlerle 80 milyon ödenmesi gerekiyordu. Önce büyük uğraşıyla tekrar buranın benzin istasyonu ruhsatının alınması yoluna girdik ve ruhsat yeniden alındı. Biz böyle bir ruhsatın benzin istasyonun elimize tekrar geçmesi konusunda belli noktaya geldik ancak takdir edersiniz ki burası Trabzonspor’un mülkü değil. Milli Emlak’tan üst hakkı kullanım olarak bizde. Rakam çok büyük, önümüzde yaklaşık 80 milyonluk bir borç var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde oraya satın almak için metrekaresiyle ilgili milli emlak ile görüşmeler yaptık. Dönümü 11 milyon TL olmak üzerindeki borçları da dahil olmak kaydıyla 32 milyona Milli Emlak’tan satın alabilir duruma geldik. Bunun da karşılığı 8 milyon 200 bin dolar. Karşımızda şöyle tablo var. Buradaki benzin istasyonun fiyatının ne olduğunu sorduğumuza elimize rakam geldi. Biz burada yaklaşık 80 milyonluk borcu mülkü satın alıp, 80 milyona muhataba devredip bütün borçları kaldırabilir miyiz diye düşündük. Sayın bakanlarımız Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’nun da destekleriyle muhataplara 28 milyon dolara devretmek kaydıyla bu 28 milyon doların 13 milyon dolarlık kısmı faizleriyle borcu kapatmak için, 8 milyon 250 bin dolar mülk bize ait olmadığı için Milli Emlak’a ödemek kaydıyla ve üzerinde de 4 milyon doları da işletmeciye vererek toparlamak istedik. Cebimizden para vermeden Opet’ten 8 milyon 200 bin dolara satın alma bedelini de onların karşılaması kaydıyla 13 milyon dolar artı benzin istasyonu yapım bedeli ve faizleri ortadan kaldırmak kaydıyla 28 milyon dolarlık 2,5 bölümlük dönümle bir takasa girdik. Bugün itibariyle kulübümüzün 80 milyonluk borcu ortadan kalkmış oldu” dedi. \"CİDDİ PROJELERE İHTİYAÇ VAR\" Trabzonspor’un ekonomik anlamda gelir elde edebilmesi için yeni projelere ihtiyaç olduğunu anlatan Usta, \"Hedefimizde Kartal’ın bitişiğindeki bir konut projesiyle ilgili arsa var. Orası da bize ait değil. Fiyat gerçekten az fiyat değil. Dönümü 11 milyon TL. 13.5 dönümlük bir yeri satın almaya kalktığımızda yaklaşık 160 milyona ihtiyacımız var. Orayı 160 milyona alıp proje geliştirip Trabzonspor’un kasasına ne kadar gelir koyabiliriz diye uğraşıyoruz. Fiyatın yüksek olması nedeniyle zorlanıyoruz. Trabzonspor’un bugün 770 milyonluk borcunun daha makul seviyelere çekilebilmesi için ciddi projelere ihtiyaç var. Yaşadığımız süreçte şunu gördüm ki, proje geliştirmek, hayata geçirmek, muhatap bulmak, buradan Trabzonspor’un kasasına ciddi kazanç sağlamak zaman, emek gerektiren dikenli zor bir yol. Umut ediyorum bizim dönemimizde buradan Trabzonspor’a katkı sağlayacak bir gelir elde ederiz ve Trabzonspor’un sürdürebilir borç yapısına kavuşturulmasına temin edebiliriz\" ifadelerini kullandı. “KAYBEDERKEN YENİDEN POTADA OLMANIN HEYECANINI YAKALADIK” Sportif açıdan inişli-çıkışlı bir yolculuklarının olduğunu ifade eden Başkan Muharrem Usta, “Son 15-20 yıla dönüp baktığımızda elimizde en değerli kadrolardan biri var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Teknik direktörü değiştirseydik 28 değil belki 24 belki 32 puan toplardık. Yani değiştirsen de garanti olmuyor. Ama en azından şöyle bakmak istiyoruz. Biz kaybederken yeniden kazandık. Bir anda bir yılın adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri arttırır. Tüm camiamızın bugün bulduğumuz pozisyondan yılsonuna kadar Trabzonspor’umuza destek vererek bu yolculuğun her tarafında sağlam durduğunu gözlemliyorum. Bu kadro, bu yapıyla içinde bulunduğumuz durumla Trabzonspor’umuz hepimize mutluluk yaşatsın. Tabi ki kolay değil. Uzun yılların sunmuş olduğu güven sorunu var. Bunu da aşıyoruz. Yarın Kardemir Karabükspor maçı inşallah iyi sonuçla neticelenirse, ikinci devreye çok daha iyi hazırlıklarla girebiliriz. Trabzonspor hepimizin. Birçok yönetim gelip geçti. Biz de bunlardan biriyiz. Herkes emin olsun ki omuzumuzdaki yükün ağırlığını hissederek, kulübümüzü en iyi yere getirmek için içimizdeki en sağduyulu, çalışkan Trabzonspor için her şeyini vermeye göze almış her bir arkadaş kadar sorumluluk içinde hareket ediyoruz. Bu bir dünya kulübü. Kulübümüzü bu duruma getiren, Trabzonspor markasını dünyada gerçekten dev bir marka yapan, bu markanın bugüne gelmesine katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı. YÖNETİM İBRA EDİLDİ Başkan Muharrem Usta\'nın yaptığı konuşmanın ardından, yönetimin idari ve mali raporları görüşüldü, denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. AİDAT GERGİNLİĞİ Trabzonspor Genel Kurulu divan başkanlığına gelen talep üzerine giriş ve yıllık üyelik aidatlarının artırılması oylamaya sunuldu. Trabzonspor’a ilk kez üye olacak kişilerin aidat bedelleri 500 TL\'den 1200 TL\'ye, yıllık aidat bedelinin ise 60 TL\'den 150 TL\'ye çıkartılmasının oy çokluğu ile kabul edilmesi üzerine tartışmalar çıktı. Bu sırada bazı üyeler de salonu terk etti. Daha sonra ise yapılan son konuşmaların ardından genel kurul da tamamlandı. YANAL’IN GİDİŞİ DAVALIK OLDU Trabzonspor’un 9 hafta önce yollarını ayırdığı Ersun Yanal ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Kulüp tarafından dağıtılan bilgilendirme kitapçığında Ersun Yanal’ın TFF aracılığıyla bordo-mavili kulüpten alacaklarıyla birlikte toplam 1 milyon 650 bin Euro talep ettiği açıklandı. Yönetim kurulu ise Ersun Yanal’ın sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesinin yer aldığını, bu miktarın kendisine ödenmeyeceğini belirtti. Ersun Yanal’ın yardımcılarının da kulübe dava açtığı ifade edildi. OLCAY ŞAHAN’IN AĞABEYİNE 500 BİN EURO Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan 200 bin Euro ödeyerek transfer ettiği Olcay Şahan için menajerliğini yapan ağabeyine de 500 bin Euro menajerlik ücreti ödendiği de ortaya çıktı. TEOFİLO’DAN GELECEK PARA BEKLENİYOR Trabzonspor, 2010-11 sezonu içerisinde Arjantin Kulübü Racing Club’a transfer olan Teofilo Gutierrez’den doğan alacağının ödenmemesi sonrasında CAS’a başvuru yapmıştı. Yapılan duruşmalar sonucunda da CAS, Trabzonspor’u haklı bularak, Arjantin kulübünün Trabzonspor’a 400 bin dolar ödemesi gerektiğine karar verdi. Gerekli miktarın ödenmemesi üzerine Trabzonspor, Arjantin’de bir avukat ile anlaştı. Davanın Arjantin’de tanınması ve icranın sağlanması için çalışmalar başlatıldı. HENRİQUE İÇİN DAYANIŞMA TAZMİNATI ÖDEYECEK Trabzonspor, 2014-15 sezonunda Çin kulübü Shangai Shenhua’ya 4 Milyon Euro’ya sattığı Paulo Henrique için dayanışma tazminatı ödemeye mahkum edildi. Çin kulübünün Trabzonspor aleyhine FIFA’ya, ‘İki kulüp arasında akdedilen transfer sözleşmesine binaen yüzde 10 dayanışma tazminatının transfer ücretinden kesilmesi gerekir’ şeklinde şikayette bulunmuştu. Buna göre bordo-mavili kulüp FIFA tarafından verilen kararla 70 bin 820 Euro tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Trabzonspor kararı CAS’a taşıyarak itirazda bulundu. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Genel Kurul’dan görüntüler -Mali raporların açıklanması -Başkan Muharrem Usta’nın açıklaması