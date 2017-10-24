(Görüntülü Haber) Trabzonlu ressam, çevde duyarlılığı için çöplükte sergi açtı

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Sürmene ilçesinde ressam Gökçe Erhan, ilçede yer alan çöp depolama tesisinde, ‘İçimde evler yıkılıyor’ adını verdiği yağlı boya resim sergisi açtı. Çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek istediğini belirten Erhan, \"Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı\" dedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü\'nü 2011 yılında birincilikle tamamlayan ressam Gökçe Erhan, mezun olduktan bir süre sonra memleketi Trabzon\'un Sürmene İlçesine gelerek burada yaşamaya karar verdi. Resim sanatının yanı sıra geri dönüşüm alanına merak salan ve bu alanda bazı çalışmalar başlatan Erhan, evinin yakınında bulunan Çamburnu Kutlular Katı Atık Tesisi\'nden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız oldu. Bölge sakinlerinin de yaşanan durumdan rahatsız olduğunu fark eden Gökçe Erhan, doğayı konu edinen kişisel yağlı boya resim tablolarını bu alanda sergilemeye karar verdi. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Doğayla iç içe yaşamak için mücadele veren ressam Erhan, daha sonra çalışmalarını tamamlayarak \'İçimle Evler Yıkılıyor’ adını verdiği resim sergisini katı atık tesisinin bulunduğu alanda açtı. Yöresel kıyafet giyinen ve eline aldığı davulu çalarak kendi bestelediği parçayı da seslendiren Gökçe Erhan, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Çevrede yaşayanların da katılarak destek verdiği resim sergisi ile doğaya nasıl zarar verildiğini anlatmak istediğini ifade eden Gökçe Erhan, bu zarardan nasıl dönülmesi gerektiğini de bölge insanıyla paylaşmak amacında olduğunu söyledi. Çamburnu’nun geleceği için daha çok sorumluluk sahibi olunması gerektiğini ifade eden Erhan, “Bu topraklar için hassasiyet taşıyorum. Lütfen geçmişimize, kültürümüze, tarihimize ve doğamıza sahip çıkalım, duyarlılık gösterelim\" dedi. \'HALK KANDIRILIYOR\' Sıra dışı bir sergiyle tepkisini ortaya koymak isteyen ve havaya yayılan kötü kokularla güne başlamak istemediğini dile getiren Erhan, \"Amacım burada yaşananların maruz kaldığı korkunç manzarayla yüz yüze getirmek. Aslında burada açılan bu tesiste birazda kendimizin de payı olduğunu gösterebilmek ve buna kendimi de katarak farkındalık yaratmak istedim. Doğadan besleniyorum bu duruma duyarsız kalamazdım. Burada birçok mücadele oldu, belgeseller çekildi. \'2012\'de bitecek\' denilen bu yer halen daha bitmedi. 2017 oldu hatta 2018\'e kadar da devam edeceği söyleniyor. Halk kandırılıyor. Havaya yayılan kötü kokularla güne başlamak istemiyorum. Bu güzel doğada temiz hava yerine kokan bir havayı artık solumak istemiyoruz\" diye konuştu. \'ARTIK ÇÖP ÜRETMEYELİM\' Vatandaşlara ve yetkililere seslenen Erhan katı atıkta geri dönüşümün desteklenmesi gerektiğinin vurgulayarak \"Burada kuşlar aracılığıyla etrafa çöpler saçılıyor. Bu çöp sızıntıları suya ve havaya karışıyor. Burada tüm atıklar bile yan yana. Korkunç bir vaziyet var. Aslında geri dönüşümler başlamalı tüm dünyada olduğu gibi. Ayrıştırma ve dönüştürme üzerine benim kurmak istediğim tesis var. Burada iş bulamayan insanlara da bölgede kurmayı hayal ettiğim atölyeler de iş imkanı sunacak. Sergimle de ben doğayla bir bütünlük içinde yaşadığımı geçmişime, kültürüme, değerlerime sahip çıkmak istedim. Artık çöp üretmeyelim geri dönüşümü destekleyelim\" dedi. VİDEO KLİP BEĞENİ TOPLADI Yaşam alanındaki çöplerin geri dönüşümüne ilişkin birçok proje ve çalışma yürüten Erhan, biriktirdiği cam şişelerden geri dönüşümlü ev yapmayı planladığını da sözlerine ekledi. Bu arada birçok evsel atığı dönüştürerek yeniden yaşama kazandıran Gökçe Erhan, ilçedeki katı atık tesisine ilişkin hazırlayarak sosyal medyada paylaştığı video klip de kısa sürede binlerce takipçi tarafından beğeni toplandı.