(Görüntülü Haber) Trabzon'da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala durdu (6)

KTÜ\'LÜ PROFESÖR HAVALİMANINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ TRABZON- (DHA) Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atakan Aksoy, Trabzon Havalimanı\'ndaki uçak kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu tür kazaların önlem alınmaması halinde yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Aksoy, \'Havaalanı kaplamasının kuzey kesiminde yer alan zemin sathının darlığından ve şeve olan komşuluğundan dolayı bu tür kazalar yine yaşanabilir. Bu nedenle acil önlem alınmalıdır. Bölgenin yağışlı bir bölge olması dolayısıyla dolguda olan alanların dolgu mekanik analizlerinin yapılması, havaalanı kaplamasını da içine alabilecek şev kaymalarının olmaması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir dedi. \'İKİNCİ PİST YAPILMALI\' Trabzon Havalimanının şu aşamada bir pist ile hizmet verdiğini ifade Aksoy, şunları dedi Uzun zamandan bu yana hizmet veren Trabzon Havaalanı asfalt kaplamasının mühendislik bozucu gerilmeleri olan su hasarı, tekerlek izi, düşük sıcaklık çatlaması, yorulma gibi bakımlardan irdelenmesi gerekmektedir. Eğer Trabzon havaalanı asfalt kaplamasının yeniden yenilikçi bir asfalt kaplama ile kaplanmaması durumunda Trabzon havaalanı önemli bir süre hizmet veremez duruma dönüşür ki bu durum son derece önemli görülmektedir. İkinci pistin yapımı hızlanmalı. Trabzon\'un gelişme trendi ve açılım noktaları düşünüldüğünde ikinci pistin inşası ve alan modernizasyonu ivedi ele alınmalıdır. İkinci pistin, asfalt kaplamaların kenarlarındaki geometrik genişlik kriterleri de dikkate alınarak daha büyük açıklıklarda olmak üzere dolgu çalışmaları yürütülmelidir.İkinci pistin varlığı birinci pistin bakım ve onarım noktalarında önemli bir avantaj sağlayacağı ileriki süreç için önemlidir.