T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trabzon'da istinat duvarı çöktü; hastane yolu ulaşıma kapandı

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü

25 Ocak 2018 19:56

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yol, duvarın çökmesiyle ulaşıma kapandı. Taş ve toprak yığınıyla kaplanan yolda, iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Kaşüstü Mahallesi’nde, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapımı devam eden 600 konutluk inşaata ait binanın istinat duvarı, kentte etkili olan yağış sonrası aniden çöktü. Duvarın çökmesi ile taş ve toprak yığınıyla kaplanan hastane yolu, araç trafiğine kapandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulansla polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye yaklaşık 350 metre uzaklıkta meydana gelen olayda yaralanan olmazken, kapanan yol ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun açılması için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Hastaneye gidecek olanlar ise kapanan yolu yürüyerek, geçmek zorunda kaldı. Çalışmaların sürdüğü bölgede, bazı araç ve otobüs sürücülerinin de taş ve toprakla dolan yolun açık kalan kısmından ilerlediği görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANSelçuk BAŞARTRABZON DHATRABZONdaKaşüstüKanuni EğitimAraştırma HastanesineTaşKaşüstü Mahallesinde Kanuni EğitimAraştırma HastanesiDuvarınHastaneyeYolun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24