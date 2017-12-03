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(Görüntülü Haber) Trabzon'da havaya ateş açan magandalar için Vali devreye girdi

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı

03 Aralık 2017 11:49

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti. VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, “İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar” paylaşımında bulundu. Polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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