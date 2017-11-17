(Görüntülü Haber) Trabzon'da cami yanındaki lojman inşaatında çökme (2)

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesindeki caminin yanındaki lojman inşaatında, çökme meydana geldi. Olayda inşaatta işçilere yardım eden 1 kişi hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesi Hıdırnebi yaylasında meydana geldi. Merkez Camii\'nin yanında yapımına başlanan lojmanın inşaat çalışmaları sırasında, 1\'inci kat, zemine kata çöktü. İnşaatta çalışan usta ile işçiler, betonların altında kaldı. Olay yerine AFAD ve AKUT ekipleriyle ambulanslar sevk edildi. İşçiler, çevredekilerin de yardımıyla beton ve tahtaların altından çıkarıldı. Lojman inşaatında çalışan işçilere yardım eden çevre sakini 85 yaşındaki Kadem Aydın\'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.