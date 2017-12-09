(Görüntülü Haber) Trabzon'da bakkalın ceza isyanı

AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde işyeri bulunan 65 yaşındaki Osman Öztürk, zabıta ekiplerince kendisine yazılan ceza makbuzlarına tepki gösterdi. Ceza kağıtlarını üzerine iliştiren Öztürk, eline adlığı süpürgeyle de sokağı süpürerek haksız olduğunu öne sürdüğü cezaları protesto etti. İlçede bakkal işleten emekli Osman Öztürk, iş yeri önüne araçların park yapmaması için el arabasıyla yolu kapattığı gerekçesiyle Akçaabat Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kendisine sürekli ceza yazıldığını öne sürdü. Ceza kağıtlarını üzerine iliştirip, sokağı süpürerek tepkisini dile getiren Öztürk, son 6 ay içerisinde toplam 800 lira civarında kendisine kesilen para cezalarının haksız olduğunu savundu. \"BEN CEZALIK ADAM DEĞİLİM\" Uzun yıllardır ilçede çalıştığını ve sicilinin temiz olduğunu belirten Öztürk, şöyle dedi: \"1959 yılından beri Akçaabat’ta çalışıyorum. Ayakkabı boyacılığı yaptım, simit sattım, meyvecilik yaptım, yapmadığım hamallık kalmadı. Ama temiz olarak yaptım. Adam gibi işimi yaptım. Bugüne kadar seceremi takip edin, ben cezalık adam değilim. Cezanın kimlere yazıldığını herkes çok iyi biliyor. Burada yasak levhası olmasına rağmen bir yetkili buraya aracını çekmek istedi. Biz de kendisine ‘Mal boşaltacağız, buraya çekme’ dedik. Bunun üzerine bu kadar ceza yazılmaya başlandı.\"