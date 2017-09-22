(Görüntülü Haber) Trabzon'da 2 kişi 600 gram sezyum ile yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi\'nde uygulama yapan jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada nükleer silah yapımında kullanıldığı belirtilen 600 gram sezyum maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ilçede gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine Giresun’dan Trabzon yönüne giden aracı durdurarak arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında kutu içerisinde üzerinde \'tehlikeli kimyevi madde\' yazan, pamuklara sarılı halde 2 tüp buldu.



TAEK\'TEN YARDIM İSTENDİ



Ekipler tüplerin ne olduğunu anlamak için Türkiye Atom Enerji Kurumu’ndan (TAEK) yardım istedi. Bunun üzerine içerisindeki maddenin tespiti için tüpler TAEK’e ulaştırıldı. TAEK tarafından yapılan ncelemeler sonucu araçta ele geçirilen tüplerin nükleer silahlarda kullanılan sezyum kimyevi maddesi olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen 600 gram sezyum maddesinin Türkiye’de son dönemlerde ele geçirilen en yüksek sezyum miktarı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili araçta bulunan şüpheliler S.Y.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

