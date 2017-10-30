(Görüntülü Haber) Trabzon'da 2 ayrı kazada mucize kurtuluş

Muhammet KAÇAR - Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA) TRABZON\'da, Karadeniz Sahil Yolu\'nda, 5 kilometre arayla aynı saatlerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında kontrolden çıkan 2 otomobil takla atarak ters döndü. Kazalarda iki sürücü de hurdaya dönen otomobillerden burnu kanamadan kurtulmalarına inanamadı. Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki ilk kaza saat 09.00 sıralarında Sürmene İlçesi girişinde meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 35 yaşındaki Mehmet Demir\'in kullandığı 61 AT 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak 3 takla attı.Kazada sürücü Demir, ters dönerek duran otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Burnu bile kanamadan atlattığı kazaya kendi de inanamayan sürücü Demir, \"Ne oldu anlamadım. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim. Takla atıp ters döndüm. Araçtan kendim çıktım. Bana bir şey olmadı\" dedi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı, bir süre tek şeritten ulaşım verilen yol trafiğe açıldı. TAKLA ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki ikinci kaza ise saat 09:30 sıralarında Araklı ilçesi Yalıboyu mevkiinde meydana geldi. Trabzon\'dan Rize yönüne giden 32 yaşındaki Rıfat Gider idaresindeki 61 NA 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak karşı şeride geçti. Yaya kaldırımında ters dönerek duran otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedbir amacıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen sürücü Rıfat Gider, taburcu edildi. 6 ay öncede yine bir kaza yaşadığını anlatan sürücü Rıfat Gider, \"O kaza da aracım pert olmuştu. Bu kazada da aynı oldu. Ama çok şükür iyiyim\" dedi. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.