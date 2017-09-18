(Görüntülü Haber) Trabzon Maçka'da ders zili Eren'siz çaldı (EK)

(Haber Kamera: TRABZON-DHAMaçka\'da ders zili Eren?siz çaldı (EK) ARKADAŞLARI KABRİNİ ZİYARET ETTİ Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül okul arkadaşları ve öğretmeni tarafından mezarı başında anıldı. Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi?nde yeni eğitim-öğretim dönemine hüzünlü başlayan öğrenciler terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül\'ün mezarını ziyaret ettiler. Ziyarette Eren Bülbül?ün kabrine çiçek bırakan öğrenciler daha sonra Kuran-ı Kerim okudu dua etti