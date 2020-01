(Görüntülü Haber) Tour of Antalya'nın tanıtımı yapıldı

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem veriyoruz

Antalya\'da düzenlenen 54\'üncü TSYD Spor Zirvesi\'nde 22-25 Şubat tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak olan Tour Of Antalya\'nın da tanıtımı yapıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2018 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan Tour Of Antalya\'ya 19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek. Ayrıca organizasyonun son gününde binlerce amatör bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya yarışı da gerçekleştirilerek, 22-25 Şubat tarihleri Antalya\'da Bisiklet Festivali coşkusu yaşanacak.

TSYD Zirvesinde yapılan Tour Of Antalya lansmanına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katıldı.

ANTALYA VALİLİĞİ OLARAK BU ORGANİZASYONA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Lansmanda görüşlerini dile getiren Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem verdiklerini ve Antalya\'nın bisiklet turizmi bölgesi olarak markalaşmasını istediklerini belirtirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Antalya\'nın kış turizmi potansiyelini artıracak Tour Of Antalya organizasyonu, aynı zamanda Antalya\'nın adını bisiklet branşı alanında da bahsettirecek. Ayrıca bu organizasyonun şehrimizdeki bisiklet ulaşımını yaygınlaştıracağını da düşünüyoruz dedi.

BU GİBİ ORGANİZASYONLAR BİSİKLET SPORUNUN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR

Antalya Bisiklet Turu gibi organizasyonlarının bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine büyük katkıda bulunduğunu belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Federasyon üzerindeki yükün sektördeki firmalar tarafından paylaşılması ve sponsor markaların destekleriyle bu gelişimin ivme kazandığını ifade etti.