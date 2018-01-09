T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Tour of Antalya'nın tanıtımı yapıldı

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem veriyoruz Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı Bu gibi organizasyonlar bisiklet sporunun gelişimine katkıda bulunuyor Sercan SAPANATAN-ANTALYA-DHA    Anta

09 Ocak 2018 19:45

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem veriyoruz
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı Bu gibi organizasyonlar bisiklet sporunun gelişimine katkıda bulunuyor
Sercan SAPANATAN-ANTALYA-DHA 
 
Antalya\'da düzenlenen 54\'üncü TSYD Spor Zirvesi\'nde 22-25 Şubat tarihleri arasında Antalya\'da yapılacak olan Tour Of Antalya\'nın da tanıtımı yapıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2018 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan Tour Of Antalya\'ya 19 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu mücadele edecek. Ayrıca organizasyonun son gününde binlerce amatör bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya yarışı da gerçekleştirilerek, 22-25 Şubat tarihleri Antalya\'da Bisiklet Festivali coşkusu yaşanacak. 
TSYD Zirvesinde yapılan Tour Of Antalya lansmanına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katıldı. 
ANTALYA VALİLİĞİ OLARAK BU ORGANİZASYONA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ
Lansmanda görüşlerini dile getiren Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Valiliği olarak bu organizasyona çok önem verdiklerini ve Antalya\'nın bisiklet turizmi bölgesi olarak markalaşmasını istediklerini belirtirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Antalya\'nın kış turizmi potansiyelini artıracak Tour Of Antalya organizasyonu, aynı zamanda Antalya\'nın adını bisiklet branşı alanında da bahsettirecek. Ayrıca bu organizasyonun şehrimizdeki bisiklet ulaşımını yaygınlaştıracağını da düşünüyoruz dedi.
BU GİBİ ORGANİZASYONLAR BİSİKLET SPORUNUN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR
Antalya Bisiklet Turu gibi organizasyonlarının bisiklet sporunun ülkemizdeki gelişimine büyük katkıda bulunduğunu belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Federasyon üzerindeki yükün sektördeki firmalar tarafından paylaşılması ve sponsor markaların destekleriyle bu gelişimin ivme kazandığını ifade etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş Antalya ValiliğiBisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı BuSAPANATANANTALYADHA    AntalyaTSYD Spor ZirvesiAntalyaTour Of AntalyaUluslararası Bisiklet Birliği UCIAyrıcaAKRA Gran Fondo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24