(Görüntülü Haber) Tour Of Antalya, heyecanı başladı

Tolga YILDIRIM- Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA) (FOTOĞRAFLI) ULUSLARARASI Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya, Korkuteli etabıyla başladı. 4 etaplı yarışta 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu pedal çevirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Tour of Antalya Korkuteli etabıyla başladı. UCI\'nin 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan 4 etaplı yarışa 20 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katıldı. Konyaaltı Caddesi\'nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun startıyla başlayan Korkuteli etabında, sporcular 158.6 kilometre pedal çevirecek. Yarışta sporcular Sakıp Sabancı Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Hürriyet Caddesi ve Batı Çevre Yolu\'nu kullanarak Burdur istikametine pedal çevirecek. Burdur yönünde devam eden güzergahta sporcular 57\'nci kilometreden Korkuteli istikametine dönerek, Bozova köyünden sağa dönüşte Garipçe\'den Antalya kent merkezine ulaşacak. Sporcular Uncalı Caddesi, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Falez Köprülü Kavşağı\'nı takip ederek Konyaaltı Caddesi\'ndeki bitiş noktasında yarışı tamamlayacak. PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK Korkuteli etabının yanı sıra yarışta yarın Kemer, cumartesi günü Feslikan ve pazar günü Side Lara etapları gerçekleştirilecek. Ayrıca Tour of Antalya\'nın kapanış gününde gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya\'da yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. Yarış, 25 Şubat Pazar günü sona erecek. KATILAN TAKIMLAR Tour of Antalya\'da Türkiye\'yi kıta takımında Torku Şekerspor, kulüp olarak da Brisaspor, Salcano Cappadocia, Salcano Sakarya takımları temsil edecek. Yarışta yer alan diğer takımlar ise şöyle: \"CCC Sprandi Polkowice (Polonya-Pro Kıta Takımı), Wilier Triestina - Selle Italia (İtalya-Pro Kıta Takımı), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya-Kıta Takımı), Tirol Cycling Team (Avusturya-Kıta Takımı), Synergy Baku Cycling Project (Azerbaycan-Kıta Takımı), Tarteletto - Isorex (Belçika-Kıta Takımı), Bike Aid (Almanya-Kıta Takımı), Astana City (Kazakistan-Kıta Takımı), Vino - Astana Motors (Kazakistan-Kıta Takımı), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg-Kıta Takımı), Team Sapura Cycling (Malezya-Kıta Takımı), Monkey Town Continental (Hollanda-Kıta Takımı), Polartec-Kometa (İspanya-Kıta Takımı), Akros - Renfer SA (İsviçre-Kıta Takımı), Ukranian National Team (Ukraya-Ulusal), Estonia National Team (Estonya-Milli Takım), Danish National Team (Danimarka-Milli Takım), Nice Devo Team (Moğolistan-Kulüp), Eritel Cycling Club (Eritre-Kulüp), Minsk Cycling Club (Beyaz Rusya - Kulüp), Marathon-Tula Cycling Team (Rusya-Kulüp).\"