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(Görüntülü Haber) Tosyalı minik öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na bağış

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla, harçlıklarından biriktirdikleri bin lirayı

08 Mart 2018 20:36

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla, harçlıklarından biriktirdikleri bin lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Okul Müdürü Mehdi Toğrul, Müdür Yardımcısı Mesut Delebe ve sınıf öğretmenleri Serdar Yener gözetiminde bir banka şubesine giden öğrenciler, topladıkları bin lirayı vakıf hesabına yatırdı. Daha sonra marşlar söyleyerek Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı\'na yürüyen minik öğrencileri, burada Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı karşıladı. Bağış makbuzunu teslim eden minik öğrencilere jandarma komutanlığı binası gezdirildi. ÖĞRENCİLER ASKERİYEYİ GEZDİ Makamında öğrencileri kabul eden Üsteğmen Yapağı, \"Türk Askerinin gücü karşısında kimse duramaz, sizler de o ağabeylerinizin, amcalarınızın yanında olarak en büyük morali verdiniz\" dedi. Bu arada öğrencilerden biri, Üsteğmen Yapağı\'ya şehit olan askerlerin üzerine neden Türk bayrağı örtüldüğünü sordu. Soru üzerine duygulanan Yapağı, vatanı uğruna can vermenin çok yüce bir makam olduğu anlatıldı. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Üsteğmen Özgün Yapağı, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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