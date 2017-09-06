T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tosya'da otomobil takla attı: 6 yaralı (2)

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu)(DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesi'nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı

06 Eylül 2017 20:43

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu)(DHA) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesi\'nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sularında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Giresun\'dan İstanbul istikametine giden 46 yaşındaki Avni Yıldız idaresindeki 34 GE 5128 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar attı. Yan yatan araçta bulunan sürücü Avni Yıldız, Gülizar Geleş(34), Belgin Yıldız(34), Hasan Kılınç(45), Damla Yıldız(7) ve Elmaz Beren Yıldız(3) yaralandı. Sağlık ekipleri ve yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri Tosya Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EmreKASTAMONU TosyaKazadaKazaD100 Karayolu Sanayi KavşağıGiresunAvni YıldızGEYanAvni Yıldız Gülizar Geleş34 Belgin Yıldız34 Hasan Kılınç45 Damla Yıldız7Elmaz Beren Yıldız3SağlıkAcilTosya Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24