(Görüntülü Haber) Tosya'da 7 evin kül olduğu yangında, 1 kadın kayıp

Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU (Tosya), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde, dün akşam saatlerinde çıkan yangında 7 ev, marangoz atölyesi ve bir ahır küle döndü. Yangında Döndü Kansız\'ın (85) kayıp olduğu belirtildi. Özboyu köyünde, dün saat 21.30 sıralarında Bahri ve İsmail Kansız\'ın iki katlı ahşap evinin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki altı ev, marangoz atölyesi ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yol açan yangına Kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaklaşık, 6,5 saatte kontrol altına alınabilen yangının boyutu sabah gün ağarınca orüaya çıktı. 7 ev ile birlikte bir marangoz atölyesi ve bir ahır küle dönerken, birçok küçükbaş ve büyükbaş hayvan da yangında telef oldu. YAŞLI KADIN KAYIP Yangında alzheimer hastası Döndü Kansız\'ın kayıp olduğu belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kayıp olan yaşlı kadınla ilgili enkaz arama çalışmalarına başladı. İş makinelerinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.